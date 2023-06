Pogba: “Infortuni legati a problemi mentali, mai una stagione così difficile”

Il calciatore della Juventus ha parlato della passata stagione in bianconero e delle difficoltà incontrate durante tutto l'anno

La Juventus ha appena concluso una stagione molto complicata, sia in campo che all'esterno del rettangolo di gioco: tra penalizzazioni, infortuni e prestazioni molto negative, i bianconeri hanno concluso l'anno senza vincere alcun titolo, e piazzandosi al settimo posto in classifica. Un trend da cambiare già a partire dalla prossima stagione, con la dirigenza che sta lavorando sul mercato per migliorare la squadra.