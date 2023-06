Mercato Juve | Addio Allegri: “Ecco chi arriva al suo posto” / News

Sono ore bollenti in casa Juventus. La verità vera non la conosce nessuno. L'unica cosa certa è rappresentata dal fatto che Allegri sarà in bilico, probabilmente fino all'ultimo. Oggi c'è stata la notizia bomba lanciata da Pistocchi secondo cui alla fine Max non sarà il tecnico bianconero del prossimo anno e per questo, da quel momento in poi, s'è iniziato a parlare di chi potrebbe essere il giusto sostituto per la ripartenza e la rifondazione della Juve.