La Juventus lo manda via subito: incredibile voce di calciomercato

Pesanti indiscrezioni di calciomercato raccontano quello che potrebbe avvenire in casa Juventus da qui a breve

La Juventus deve finire il lavoro in sede di calciomercato e la verità è che c’è ancora molto, moltissimo da fare. Dalla questione legata a Koopmeiners a quella che riguarda invece il vice-Vlahovic su cui – pure – si sta lavorando. Giuntoli non sembra pronto a fermarsi e per questo su alcune questioni sta in realtà solamente prendendo tempo. Ecco la ragione per cui proprio in questo tempo potrebbero essere fatte delle valutazioni non solo sui colpi in entrata, ma anche su quelli che si possono operare in uscita. Le indiscrezioni in tal senso, quelle di queste ore, raccontano qualcosa di significativo rispetto ad un addio che – se vogliamo – avrebbe del clamoroso.

Juve, una clamorosa mossa di mercato?

Secondo quanto viene svelato da TuttoJuve, Giuntoli starebbe seriamente valutando l’ipotesi di mandare via Djalò. Magari in prestito. Questo – pare – perché la sua prestazione contro il Norimberga avrebbe particolarmente deluso. Non solo il tecnico (pensiamo noi) ma anche la stessa dirigenza che sul calciatore ha puntato molto e su cui vorrebbe evitare di dover intervenire a stagione in corso. Inutile dire che sarebbe una mossa abbastanza sorprendente ma come tutto quello che si fa alla Juve, si tratterebbe comunque di qualcosa di ragionato. Se Djalò non dovesse convincere neanche Motta, allora, il suo addio (seppure temporaneo) potrebbe diventare realtà. Staremo a vedere. Di sicuro, comunque, la Juventus continuerà a lavorare anche sulle entrate. Ed è a questo proposito che arrivano le novità più grosse <<<