Koopmeiners-Juventus, notizia clamorosa: tifosi senza parole / Calciomercato

Koopmeiners alla Juventus è una telenovela di calciomercato che terrà svegli i tifosi bianconeri ancora a lungo: il punto della situazione

Stanno circolando voci semplicemente clamorose rispetto a Koopmeiners e a quello che potrebbe succedere rispetto al calciomercato della Juventus. Giuntoli sta correndo a mille all’ora: ha praticamente chiuso il colpo che porterà Nico Gonzalez in bianconero e allo stesso tempo possiamo dire che anche per Conceicao l’affare sembra essere tecnicamente chiuso. Ci arrivano conferme importanti in tal senso e già nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità molto interessanti. Nel senso che da quanto ci risulta potrebbero addirittura arrivare delle ufficialità. Ecco il motivo per cui tra le mille voci che circolano non possiamo tenere conto anche di quelle relative a Koopmeiners.

Juventus tra Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners

La Juventus è sul giocatore da giorni. Eppure, tra le varie novità che abbiamo raccolto, ci sono anche quelle che arrivano dall’Inghilterra: il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul tavolo dell’Atalanta i 60 milioni di euro richiesti dalla Dea. La Juventus si è avvicinata in maniera clamorosa (si parla di 59 milioni tra parte fissa e bonus) ed è in tal senso che raccogliamo però la rigidità della Dea che secondo noi sarebbe molto più felice di incassare i soldi dai reds per non cedere il giocatore alla Juve, appunto. Ma da quel che sappiamo, la questione Koopmeiners avrebbe un finale già scritto. Che vi abbiamo già svelato in esclusiva.

Sicuramente il Liverpool non avrebbe problemi a mettere sul tavolo tanti soldi in pochi giorni ma allo stesso tempo la volontà del giocatore sarebbe molto netta: vuole vestire la maglia della Juventus. E basta. Non è che non abbia ricevuto interessamenti da mezza Europa: quello del Liverpool è solo l’ultimo. Il punto focale, però, è rappresentato dal fatto che la sua volontà è quella di giocare con la maglia bianconera addosso. E su questo, il Liverpool può farci poco. La nostra redazione ha intervistato un noto procuratore che ci ha detto la sua proprio su questa questione: “Secondo me Koopmeiners…” <<<