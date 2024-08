Juventus, incredibile: annuncio improvviso su Chiesa | Calciomercato

Nuovo aggiornamento di mercato riguardante Chiesa e quello che potrebbe succedere in casa Juventus da qui a breve

Il calciomercato della Juventus non è fatto sicuramente di sole entrate. Molto ci sarà da fare anche rispetto alle uscite ed è in questo senso che arrivano gli aggiornamenti più pesanti riguardanti il futuro di Federico Chiesa. Il giocatore avrebbe avuto un colloquio molto diretto con Thiago Motta con il quale le parti sarebbero state entrambe molto franche. Il calciatore pare fuori dal progetto. Di sicuro però c’è una bella grana da risolvere. Ossia, quella legata al contratto che scadrà tra un anno e che gli consentirebbe – a Chiesa – di dire addio a zero euro. Su questo, è arrivato un annuncio pesantissimo in diretta radio che sta facendo parlare tutti.

La Juventus, Chiesa e il futuro sul mercato: il punto

Secondo quanto è stato riportato dal giornalista Sandro Sabatini in diretta su Radio Radio, Chiesa si sarebbe praticamente messo in testa di andare all'Inter. A zero, il prossimo anno. Inutile dire che questo complicherebbe e non di poco le scelte della Juventus che si ritroverebbe con un separato in casa per un anno, prima di vederlo andare alla corte di Beppe Marotta. Questo anche perché – come riportato da Sportmediaset – il suo di mercato, non sembra essere particolarmente caldo. Ossia: non ci sono club disposti a spendere cifre troppo alte, per uno che il prossimo anno si libererà a zero. Giuntoli, è chiamato a trovare la soluzione più giusta per la Juve.