Calciomercato Juventus / Elkann ha deciso: “100 milioni di euro per…”

Massimiliano Allegri non scherza più. Ogni volta che si presenta in conferenza stampa parla limpidamente di quelle che sono le sue ambizioni mettendo sempre e comunque la Juventus in classifica, nel posto che le compete. Ovviamente è fiducioso del fatto che i 15 punti tolti, alla fine, le verranno ridati. Ecco il motivo per cui c'è da sperare in qualcosa di positivo, ma non solo in campo ma anche fuori.