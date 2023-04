Jacobelli: “Sarà un aprile fondamentale per la Juventus su tre versanti”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Sono tre i versanti sui quali la Juve è chiamata a giocare in questa primavera, mai così intensa e mai così ricca di incognite extra campo per la squadra di Allegri: in campionato, in Europa League e nell'ambito della giustizia sportiva e ordinaria. Intanto, si sta sviluppando una gigantesca macchia d'olio che parte da Torino e, per ora, si allarga a Roma, Bologna, Cagliari, Genova, Modena, Tivoli, Udine, Napoli, Bergamo con particolare attenzione rivolta in questi giorni a Roma, Lazio e Salernitana. Le quali, comprensibilmente, oltre a protestare la loro innocenza, reclamano la massima celerità. Com'era naturale avvenisse, poiché nessuna società fa plusvalenze con se stessa, ecco che cos'è diventata l'inchiesta Prisma, iniziata a Torino la cui magistratura ha chiesto il rinvio a giudizio della Juventus e di 12 suoi ex dirigenti, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, da Fabio Paratici a Maurizio Arrivabene. Ipotesi di reato: false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ostacolo alle autorità di vigilanza.