Calciomercato Juventus / Allegri ha un grande sogno: “Colpo super”

Quella che la Juventus sta vivendo non sono settimane semplici. Fuori dal campo, le situazioni da risolvere sono parecchie ed è in questo senso che c'è la forte volontà di provare a costruire - pianificandole - delle basi molto solide per il futuro.

Max Allegri resterà saldamente sulla panchina della Juve, su questo non è che ci siano troppi dubbi. Il club ha massima fiducia in lui e in quello che rappresenta la sua presenza alla Continassa. Motivo per cui a lui - ad Allegri - verrà affidato tutto il discorso legato alle scelte di mercato.