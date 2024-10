Calciomercato Juventus | Colpo pazzesco: “Costa 40 milioni di euro”

Juventus all'opera per provare a costruire una formazione che possa davvero trovare il salto di qualità definitivo dal calciomercato

Il calciomercato della Juventus continua ad essere tra i più vivi in assoluto per quanto riguarda le potenziali operazioni che Giuntoli vorrebbe e potrebbe portare a termine alla fine di questa stagione, con uno sguardo sul futuro e sulla prossima annata. In questo senso possiamo serenamente dire che la dirigenza bianconera ha le idee molto chiare su quello che c’è da fare e la volontà – come abbiamo spesso ripetuto – era e resta quella di rendere la rosa a disposizione di Thiago Motta di primissimo livello. Attualmente ci sono dei calciatori forti, ma senza dubbio qualcosa di più occorre. Ad esempio, una delle questioni da risolvere il prima possibile, riguarda il comparto offensivo.

Juventus, news pesanti per il futuro del club bianconero

Vlahovic è fortissimo, lo sappiamo bene tutti. E anche lui si sta impegnando per tappare la bocca anche ai più scettici. Allo stesso tempo però sono diversi gli osservatori di mercato che notano una Juventus in movimento. Qualcosa, all’orizzonte, si muove. E come. A centro dei sogni e dei progetti del club bianconero ci sarebbe infatti la volontà assoluta di andare a rinforzare il comparto offensivo ed è in tal senso che da qualche settimana si fa sempre più forte il nome di un calciatore che sarebbe una sorpresa clamorosa.

Non sono solo chiacchiere: davvero la Juventus avrebbe messo nel mirino il pupillo di Thiago Motta, Zirkzee. Il giocatore al Manchester United non è che stia facendo faville ma la sua qualità è fuori discussione. Ragione per cui la Juventus vorrebbe tentare l'assalto. Quando? Forse a gennaio. L'idea, sarebbe quella di chiederlo al Manchester in prestito. Attualmente da quelle parti non se ne parla, ma qualcosa sembra lanciare segnali positivi in tal senso. Il costo del cartellino è sceso e lo United ha la necessità di tornare a valorizzare quell'asset. Da qui l'idea: un prestito con diritto di riscatto, che metterebbe tutti nella posizione giusta. Il calciatore – voglioso di tornare a fare bene – la Juventus (che si avvarrebbe di un giocatore fortissimo) e lo United che potrebbe eventualmente rientrare della spesa.