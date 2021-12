Calciomercato Juventus / Botto dal Napoli: Cherubini ci prova davvero?

Negli ultimi dieci anni non si era mai vista una Juve in difficoltà come questa. I bianconeri hanno definitivamente chiuso il loro lunghissimo ciclo vincente e ora cercando di costruire le basi su cui far poggiare il prossimo. La rosa ha già dei punti cardine su cui contare per il futuro, ma servono altri innesti per renderla davvero competitiva su tutti i fronti.