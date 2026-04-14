Juve, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32ª di Serie A

Il Giudice Sportivo, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei calciatori espulsi e dei diffidati in vista delle prossime giornate

Tramite una nota ufficiale, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo la 32ª giornata di Serie A. La Juve non ha subito nessuna sanzione, ma si registrano la prima e la seconda sanzione rispettivamente per Kostic, Cambiaso e Thuram. Di seguito il messaggio.

SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Juventus e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

ELLERTSSON Mikael Egill (Genoa): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOIG Josh Thomas (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ISMAJLI Ardian (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MALINOVSKYI Ruslan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SUČIĆ Petar (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DA CONCEIÇÃO LEÃO Rafael Alexandre (Milan)

DE KETELAERE Charles (Atalanta)