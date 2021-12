Mercato Juve / Allegri scatenato: “Ha fatto una richiesta clamorosa”

1 di 2

Ultime notizie

Calciomercato Juventus, Allegri ha le idee chiare.

La Juventus ha di fronte a sé mesi davvero molto importanti, sia sul fronte dei risultati sportivi che per quanto riguarda il calciomercato. Molto del futuro progetto bianconero passerà dal verdetto del campo: con un bel cammino in Champions e soprattutto con la qualificazione all'edizione del prossimo anno, la Juve potrà pensare in grande. Altrimenti bisognerà passare attraverso scelte difficili, in alcuni casi anche dolorose.

Quel che è certo comunque è che in vista sembra esserci una ristrutturazione profonda della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Quasi una rifondazione, che inizierà già a gennaio e che poi proseguirà in scala ancor maggiore la prossima estate. In poche parole: nei prossimi mesi la Juve sarà una delle protagoniste del calciomercato italiano.

Tanti volti sono destinati a cambiare alla Continassa: molti partiranno, molti altri arriveranno. Chi invece è sicuro della permanenza è proprio mister Allegri, scelto da Agnelli per guidare questo nuovo ciclo e blindato a Torino da un super contratto quadriennale. E proprio da lui passeranno tante decisioni in sede di mercato, dove Max avrà parecchia voce in capitolo. Anzi, stando alle ultime notizie, il tecnico bianconero avrebbe già fatto una grossa richiesta di calciomercato <<<