Juventus, pazza idea Lobotka? Spalletti lo vuole nella sua rosa

L'obbiettivo per il centrocampo della Juve per la prossima stagione prende il nome di Stanislav Lobotka, già allenato da Spalletti al Napoli.

Un metronomo per il centrocampo della Juventus

Tra le priorità indicate da Luciano Spalletti per la prossima stagione della Juventus c’è un intervento deciso in mezzo al campo. Esperienza, qualità nella gestione del pallone e conoscenza della Serie A: sono questi i parametri fissati dal tecnico bianconero. Non è un caso che nelle ultime settimane siano circolati profili internazionali di primo livello, ma il nome che più di tutti stuzzica Spalletti è quello di Stanislav Lobotka. Un giocatore che conosce perfettamente il suo calcio, che ha già interpretato alla perfezione il ruolo di regista nel suo sistema di gioco e che garantirebbe alla Juventus quella qualità nel palleggio spesso mancata in questa stagione. L’idea nasce dalla volontà di affidare il centrocampo a un metronomo vero, capace di dettare tempi, abbassare i ritmi quando serve e dare ordine nelle fasi più caotiche della partita. Lobotka rappresenta esattamente questo identikit: un cervello calcistico prima ancora che un semplice mediano.

Il muro del Napoli e la questione clausola

Il problema, come prevedibile, si chiama Napoli e soprattutto Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha un contratto fino al 2027 e una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma valida esclusivamente per l’estero. Questo significa che, per portarlo a Torino, la Juventus dovrebbe sedersi al tavolo con il Napoli e formulare un’offerta ben superiore a quella cifra. Un’operazione complessa, anche per i rapporti non semplicissimi tra i due club e per la tradizionale rigidità del presidente azzurro nelle trattative interne alla Serie A. Eppure, nonostante le difficoltà, l’idea resta viva. Lobotka, che compirà 32 anni, vedrebbe di buon grado un ritorno alle dipendenze di Spalletti, con cui ha vissuto la miglior fase della sua carriera. La Juventus sa che non sarà una trattativa semplice, ma considera il profilo dello slovacco perfettamente funzionale al progetto tecnico.

I numeri di Lobotka con Spalletti

Sotto la guida di Spalletti al Napoli, Lobotka è diventato uno dei registi più influenti del campionato. Nella stagione dello scudetto è stato il giocatore con più palloni toccati e con la percentuale di passaggi riusciti tra le più alte della Serie A (stabilmente sopra il 90%). Ha viaggiato a una media di oltre 80 passaggi completati a partita, con picchi che superavano i 100 nelle gare di maggior dominio territoriale. Non solo quantità, ma qualità: Lobotka era il primo riferimento nella costruzione dal basso, il giocatore che permetteva alla squadra di uscire pulita dalla pressione avversaria e di controllare il ritmo del match. In quella stagione ha collezionato oltre 40 presenze complessive tra campionato e coppe, diventando un intoccabile nello scacchiere di Spalletti. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi descrizione perché il tecnico bianconero lo consideri il tassello ideale per dare ordine e personalità al centrocampo juventino.