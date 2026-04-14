Mercato Juve, in difesa si osserva Leonardo Balerdi

In casa Juventus, si pensa a Leonardo Balerdi quale possibile rinforzo in difesa. L’argentino in estate lascerà l’Olympique Marsiglia.

Leonardo Balerdi, difensore argentino classe 1999, è un profilo che piace molto alla Juventus. Proprio in virtù di tutto ciò, la dirigenza bianconera, starebbe valutando di allacciare i primi contatti con il suo entourage.

Attualmente di proprietà dell’Olympique Marsiglia, il giocatore rappresenterebbe l’identikit ideale per rafforzare la Vecchia Signora, garantendo affidabilità ed esperienza internazionale. La sua avventura con il club francese, sarebbe ai titoli di coda dopo aver trascorso insieme ben cinque stagioni e disputato 195 presenze.

Il costo del cartellino

L’argentino in questa stagione, nonostante è sempre stato un punto di riferimento per la squadra transalpina, non ha vissuto momenti particolarmente felici sotto la guida tecnica di Habib Beye. Va infatti detto, che proprio quest’ultimo avrebbe deciso di togliergli la fascia da capitano per consegnarla a Pierre-Emile Højbjerg. Tutto ciò ha influito anche sull’umore del calciatore, che si è ritrovato così a mettere in dubbio il suo futuro con i francesi.

Legato al club francese fino al 2028, il difensore rappresenta un profilo che la Juve aveva già seguito con interesse la scorsa estate. Su di lui naturalmente si registra l’interesse dei maggiori top club europei, che già avrebbero preso le prime informazioni per capire la fattibilità dell’operazione.

Il valore del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che però potrebbe presto crescere in vista del prossimo Mondiale. Leonardo Balerdi infatti, è uno dei punti fermi dell’Argentina e una sua grande apparizione, scatenerebbe senz’altro un’asta per garantirsi le sue prestazioni. Insomma per la Juventus al momento si tratta di un semplice sondaggio, ma se la società bianconera vorrà affondare il colpo, dovrà indubbiamente anticipare i tempi per battere la concorrenza degli altri club.