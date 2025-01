Calciomercato Juventus, clamoroso: “Addio, me ne vado!”

La Juventus sta lavorando su più fronti. Ci sono novità pesanti anche sul fronte legato al calciomercato delle uscite

Ultimi giorni di calciomercato, tutto può accadere. Anche per la Juventus. La squadra torinese è in attesa di un segnale dal Manchester City per Andrea Cambiaso, qualora non arrivasse ne sarebbe ben felice Thiago Motta che potrebbe continuare a puntare sul suo fortissimo esterno mancino. Altre indicazioni arriveranno anche dal campo. Nelle ultime partite abbiano notato diverse cose.Ad esempio, Kolo Muani subito in campo contro il Napoli a discapito del recuperato Vlahovic. La Juve è un cantiere aperto, anche tattico. L’allenatore, che ha incassato una nuova fiducia dalla società nonostante il momento poco brillante, deve trovare la quadra. Spera nel calciomercato, poi, certo. Ma il grosso del lavoro va fatto sul campo. Anche perché la rosa, checché se ne dica, è parecchio competitiva. A meno che, non dovessero arrivare delle cessioni. Ed è proprio questo lo spauracchio che sta cogliendo, in queste ore, il direttore Cristiano Giuntoli e mister Thiago Motta. Pare infatti che, alcuni giocatori, come riporta Repubblica, stiano meditando di chiedere la cessione o comunque stiano spingendo per essere piazzati altrove.

Calciomercato Juventus: chi ha chiesto la cessione

È il caso di Dusan Vlahovic. Il rapporto è ai minimi termini e ambo le parti vogliono dirsi addio, ma la differenza sta nel tempismo. Il giocatore andrebbe via anche subito, la Juve preferirebbe in estate. Di Andrea Cambiaso abbiamo già parlato: trattasi di una tremenda attesa, se l'offerta di Guardiola arrivasse davvero sarebbe difficile – sia per il giocatore che per la Juve – dire di no. E poi, sempre secondo Repubblica, c'è anche Douglas Luiz nella lista di quelli che starebbero sollecitando la cessione. Il centrocampista ha avuto un ambientamento lento, ora Motta la sta anche utilizzando più spesso, ma pare che lui continui a non trovarsi granché bene. Infine, c'è Niccolò Fagioli. Misteriosamente finito ai margini e desideroso di rilanciarsi altrove.