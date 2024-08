Juve-Chiesa, tifosi senza parole: poco fa annuncio improvviso | Calciomercato

Nuove indiscrezioni riguardanti Federico Chiesa raccontano molto bene il colpo di scena in casa Juve: le ultime di mercato

La Juventus e Federico Chiesa: il rapporto è oramai ai minimi termini. Non che ci siano discussioni o tensioni. Ma rispetto al calciomercato, la situazione sarebbe oramai chiarissima. Va detto: che Thiago Motta non ha mostrato peli sulla lingua ed ha dichiarato in modo nettissimo quella che è la sua decisione. Il giocatore è bravo, ma sul mercato. E dunque, adesso, bisognerà capire come muoversi. Questo anche perché l’Inter – una diretta concorrente – sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta che possa convincere Giuntoli e tutta la dirigenza Juventina. In tal senso, è arrivata una notizia che per noi rappresenta un vero e proprio colpo di scena.

Calciomercato Juve: su Chiesa arrivano novità pesanti

Secondo quanto raccolto e svelato in esclusiva da Tuttojuve.com, infatti, la Juventus sarebbe disposta anche ad accettare una cifra al ribasso. Si parla addirittura di soli 15 milioni di euro. Una decisione questa che se confermata, rappresenterebbe una mossa sorprendente che però lascerebbe capire chiaramente quella che è la volontà della Juve. Chiesa via a tutti i costi. Soprattutto, per non perderlo a zero euro tra un anno. Da qui, le sorprese potrebbero non essere finite. Perché l’offerta dell’Inter non sarebbe solo una voce di mercato. Ma qualcosa che potrebbe diventare concreto nel breve. E allora, a quel punto, Giuntoli dovrà scegliere. Se Marotta dovesse offrire 15-20 milioni di euro, che si fa? Si vende Chiesa ad una diretta concorrente? Da quello che sappiamo noi, la Juve non avrebbe problemi. Il punto è risolvere, non fare pensieri strani. La Juve è qualcosa di troppo più grande. Di tutto, di tutti. Dunque, avanti con le offerte. La Juventus è pronta ad ascoltare. Quello che succederà lo scopriremo a breve. Di sicuro, nei piani di Giuntoli – comunque – c’è qualcosa di enorme a dir poco: ecco a cosa ci riferiamo <<<