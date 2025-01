Juventus, in attacco cambia tutto: “Possibile colpo a sorpresa”

La Juventus lavora alla grande in sede di calciomercato. Facciamo il punto della situazione sulle ultime news

La Juventus riparte dopo la sconfitta con il Benfica. Altro ko e altro attacco spuntato per Thiago Motta che stavolta, a differenza di quanto fatto a Napoli, si era affidato a Dusan Vlahovic per guidare il fronte offensivo. L’ex Fiorentina non ha inciso come, purtroppo, spesso gli sta capitando ultimamente. Il campo, di solito, è specchio dell’umore di un calciatore. E l’umore di Vlahovic non è dei migliori. Il rapporto con la Juventus, ormai non è un mistero di Pulcinella, si è sensibilmente deteriorato al punto che di comune accordo ci si starebbe muovendo per la cessione. La Juve vuole regalare a Thiago Motta un centravanti più congeniale al gioco del tecnico italo-brasiliano, il giocatore vuole rilanciarsi e tornare a fasti di un tempo. Tutte condizioni che rendono – ma parliamo dell’estate prossima – inevitabile la cessione.

Chi potrebbe raccogliere l’eredità di Vlahovic? Se lo chiedono in molti, dagli addetti ai lavori ai tifosi stessi che sognano il grande nome in grado di far volare la compagine. Di nomi se ne stanno facendo molti, ultimamente. C’è Joshua Zirkzee che ha fatto cose meravigliose, a Bologna, proprio sotto la gestione di Thiago Motta. Poi c’è Victor Oismhen che pure ha incantato la Serie A portando il Napoli a vincere lo scudetto dopo 40 anni. Ma non è tutto: c’è nome nuove, mai uscito prima, per l’attacco della Juve.

Calciomercato Juve: nome nuovo per l’attacco

È Rasmus Hojlund il nome nuovo per l'attacco della Juve. Questa la notizia di calciomercato che sta rimbalzando nelle chat e nelle redazioni. L'ex attaccante dell'Atalanta sta vivendo stagioni di alti e bassi con il Manchester United che sarebbe disposto ad ascoltare offerte e proposte. Su di lui ha mosso un interesse anche il Napoli di Antonio Conte. Per ora solo una suggestione, vedremo se prenderà corpo nelle prossime settimane.