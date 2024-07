Calciomercato Juve | Addio Vlahovic: circola questa voce folle

Continuano a circolare delle voci particolari rispetto al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe succedere da qui a breve

La Juventus della prossima stagione sarà totalmente rinnovata o quasi, dopo anni di stallo. Il lavoro di Giuntoli si sta vedendo e ora, toccherà a Thiago Motta l’opera di tramutarlo in qualcosa di concreto per quel che riguarda il campo. Ed i risultati. Ecco la ragione per cui da qui al prossimo futuro, tutti si aspettano grandi cose. Ed ecco il motivo per cui la Juve potrebbe costruire seriamente qualcosa di significativo non solo sul fronte calciomercato – dove sta operando alla grande – ma anche in mezzo al campo dove le ambizioni sono e dovranno essere sempre altissime. Come spesso abbiamo sottolineato, a fare la differenza saranno sempre i calciatori forti. Ed ecco perché oggi non possiamo non parlare di Vlahovic, su cui abbiamo raccolto delle indiscrezioni abbastanza grosse alcune delle quali super-scottanti.

Il calciomercato della Juventus passa anche da Dusan

Da qualche ora (da ieri sera) stanno circolando delle voci semplicemente folli che parlano di un assalto che arriverà molto presto dalla Premier League per Vlahovic. Una notizia – questa – che noi abbiamo deciso di verificare utilizzando la nostra redazione che si è messa immediatamente al lavoro per verificare la veridicità di tale notizia.

Secondo quanto ci risulta, si tratta (come abbiamo scritto nel titolo) di un’assoluta balla. Totale. Vlahovic non si muoverà da Torino per nessuna ragione al mondo. Si è parlato di stipendio alto, di chiacchiere, di super-cavolate. Possiamo dire con certezza che da quanto ci risulta non ci sono possibilità di alcun tipo che Dusan possa dire addio alla Juventus. Non lo vuole lui, non lo vuole il club. Dispiace per i gufi, ma resterà dov’è. Detto ciò, sempre parlando di Juventus e di calciomercato, grossa attenzione: in queste ore sta circolando una voce davvero molto pesante <<<