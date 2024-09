Juventus addio, colpo di scena: “A gennaio può partire” / News

La Juventus sta lavorando da giorni per capire come risolvere diverse situazioni. Una, di sicuro, riguarda il calciomercato. E non Vlahovic

Calciomercato, la Juventus tra Vlahovic e Danilo

La Juventus non pensa solo a Vlahovic. Di Dusan se ne parla molto: il suo rinnovo di contratto è qualcosa di necessario, se si vuole trovare il modo per proseguire insieme. I bianconeri non possono garantirgli lo stipendio che oggi prende e per questo, Giuntoli valuta come fare a trovare una quadra. Come – ad esempio – quella per cui il contratto potrebbe essere splamato su più anni. Per intenderci: rinnovo fino al 2028, con stipendio annuale più basso. Di fatto, però, ci sono anche indiscrezioni molto particolari che riguardano un’altra zona del campo: quella della difesa. Gatti sembra aver fatto grossi passi in avanti in quelle che sono le gerarchie stabilite da Thiago Motta ma allo stesso tempo, questo, qualcosa dovrà pur significare.

Secondo alcune indiscrezioni esclusive che abbiamo raccolto in questi giorni, la Juventus potrebbe seriamente prendere in considerazione l’addio di Danilo. Non a fine anno, ma – sarebbe clamoroso – già a gennaio. In questi giorni stanno circolando voci in merito e da quel che abbiamo raccolto noi, questa possibilità in realtà sussiste. E come. Ecco il motivo, la ragione, per cui la Juventus già oggi vorrebbe avere le idee chiare. Magari, parlando con lo stesso calciatore che è stato retrocesso da Capitano a riserva, fatti alla mano. Sì, perché lui stesso potrebbe non accettare questo ridimensionamento considerando che vorrebbe partecipare al Mondiale del 2026 e che difficilmente potrà farlo giocando poco. Quello che succederà lo staremo a vedere. Ma l’aria che tira rispetto ad un possibile addio, resta molto pesante. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, occhio: Giuntoli ha preparato la lista per un colpo importantissimo <<<