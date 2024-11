Juventus, 70 milioni per un colpo da sogno in attacco | Calciomercato

La Juventus continua a lavorare per costruire una grande rosa in vista del prossimo anno. Il calciomercato è già vivo

Calciomercato Juventus, sogno da urlo in attacco

La Juventus – come ripetiamo spesso – è già molto attiva in sede di calciomercato. Le indiscrezioni che abbiamo raccolto svelano e confermano quello che diciamo da tempo: Giuntoli è già al lavoro per cercare di pianificare i prossimi colpi e tra questi c’è (sicuramente) qualcosa di molto grosso per quanto riguarda l’attacco. Le voci che abbiamo raccolto – infatti – confermano che l’idea di andare a prendere un giocatore che possa essere allo stesso livello di Vlahovic, rientra tra le priorità del club. Ed è per questa ragione che c’è un nome che sta circolando con insistenza e che avrebbe senza dubbio del clamoroso.

La Juventus ha messo seriamente nel mirino Benjamin Sesko. Il giocatore del Lipsia che a 21 anni sta facendo sfracelli e che vale già 70 milioni di euro. Una somma importante che conferma il suo valore. Fisicità (è alto 195 cm) e tecnica fanno di lui un vero e proprio fenomeno e per questo, la Juventus lo ha messo nel mirino. Giuto del gol, intelligenza tattica: eccoli due pregi clamorosi di un classe 2003 che fa gola a molti. La Juventus sa bene che la concorrenza è super-folta ed è per questo motivo che vuole muoversi con anticipo. Questo, al di là della permanenza o meno di Vlahovic. C’è voglia e necessità di investire in attacco e per questo, qualcosa di piuttosto grosso accadrà su quel fronte. Non a gennaio, ma in estate. Sesko, è un serio obiettivo Juventino. E non solo. Nei piani di Giuntoli c’è qualcos’altro di davvero molto grosso: LEGGI QUI <<<