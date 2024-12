Calciomercato Juventus | Boom! 100 milioni di euro per...

La Juventus vuole rendere la formazione a disposizione di Thiago Motta forte, fortissima. Circolano voci su un nome particolare...

Juventus, il calciomercato s’accende: le ultimissime

Novità pesanti, di quelle che fanno davvero rumore. La Juventus sta spingendo fortissimo per avere a disposizione Antonio Silva del Benfica. Secondo quanto viene riferito da Sky Sport, inoltre, lo stesso calciatore starebbe forzando la mano: vuole vestire la maglia bianconera e per questo motivo avrebbe fatto capire in tutti i modi quella che è la sua volontà alla sua attuale dirigenza. Si tratta di un calciatore dal valore assoluto tanto che nel suo contratto sarebbe presente – secondo quanto viene scritto da AS – una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Una somma importante che certamente la Juve non metterà sul tavolo. Tutt’altro. Proprio facendo leva sulla voglia del calciatore di andare via, si pensa ad abbassare sensibilmente questa somma. Giuntoli è al lavoro insieme a tutte le diplomazie. Ragione per cui l’affare potrebbe andare in porto a breve. Si vedrà. Intanto, comunque, occhio: alla Juve è stato appena offerto un giocatore! <<<