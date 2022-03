Mercato Juve / Vice Vlahovic? E’ spuntato un nome completamente nuovo!

La prossima estate la Juve dovrà cercare di rinforzarsi ancora, provando ad intervenire in ogni reparto. Le priorità? Senza dubbio un centrocampista di grande livello, ma le attenzioni della Vecchia Signora saranno indirizzate anche alla difesa. Da non sottovalutare però anche il discorso attacco.

Già perché se con Vlahovic la Juventus ha finalmente accolto a Torino un nuovo bomber di razza, rimangono comunque da definire altre situazioni. Per prima quella relativa alla sostituzione di eventuali partenti. Dybala, Morata e Kean sono infatti tutti e tre ancora in bilico. Ma non solo.