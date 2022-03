Calciomercato Juventus / Può arrivare fuoriclasse? Gira una voce…

1 di 2

Calciomercato Juventus, svelato un nuovo obiettivo.

In questo periodo stanno circolando davvero tanti nomi in orbita Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. Alcuni sono obiettivi molto concreti, altri possono essere idee interessanti, mentre altri ancora costituiscono delle semplici suggestioni. Almeno per il momento.

Tra i nomi più chiacchierati e sicuramente concreti c'è quello di Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma è senza dubbio un serio obiettivo di mercato della Juve. Lo sottolinea anche Tuttosport, secondo cui il classe '99 - in caso di addio ai giallorossi - si vedrebbe già bianconero. In casa Juventus starebbe crescendo l'ottimismo, anche perché il prezzo (40 milioni) non spaventa particolarmente.

In più, ci sarebbe la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare i costi dell'operazione (McKennie su tutti). I bianconeri dunque starebbero continuando a lavorare su questa pista sottotraccia e con fiducia crescente, a prescindere tra l'altro dal destino di Dybala. Ma in queste ore sta circolando anche il nome di un altro trequartista, un fuoriclasse assoluto sul quale Cherubini e soci starebbero ragionando concretamente <<<