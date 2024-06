Juve, colpo di scena Szczesny: trattativa con l’Al Nassr in stand by

Novità a sorpresa in casa Juve: la trattativa con l'Al Nassr per il trasferimento di Szczesny potrebbe saltare

Szczesny sembrava a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita ma ora la trattativa con l’Al Nassr sembra essere in pausa. A riportarlo è Fabrizio Romano che su X ha scritto: “Ci sono problemi per il trasferimento di Wojciech Szczesny all’Al Nassr dalla Juve. Dopo la trattativa avanzata nei giorni scorsi, ci sono problemi tra i club e la trattativa potrebbe essere in pericolo. Szczesny all’Al Nassr, al momento in stand-by“. La Juve ha deciso di puntare su Di Gregorio e per questo il polacco era pronto all’addio, ora però la situazione potrebbe cambiare. Staremo a vedere quale sarà il suo futuro.