Calciomercato Juve | Piazza pulita! Motta manda via loro 3

Thiago Motta avrebbe le idee molto chiare sulle prossime mosse di calciomercato che la Juve dovrà portare a termine

Juventus col turbo. I bianconeri sembrano aver accelerato in maniera decisiva in una sessione di calciomercato che sarà bollente e che regalerà praticamente solo gioie ai tifosi. Su Juvenews.eu ne stiamo parlando molto in queste settimane e la realtà di ciò che accade ci sta dando ragione più o meno su tutto. Thiago Motta è un tecnico che non vuole fallire nel salto di qualità che ha fatto passando dal Bologna alla Juventus e per questo, con fermezza, ha chiesto delle garanzie chiare rispetto alla competitività della rosa. Va detto che Giuntoli in questo senso sembra davvero il miglior dirigente che potesse capitare alla Juventus che adesso, si appresta a prendere nuova pesanti decisioni. Alcune, le abbiamo scoperte in queste ore.

Juventus all’opera: calciomercato bollente

Una delle idee della Juventus sarebbe quella di provare a prendere Koopmeiners. Non una grande novità. Il punto è che Giuntoli vorrebbe prendere “due piccioni con una fava”. Operando in maniera chiarissima anche sul fronte legato alle uscite. E – nello specifico – provando a piazzare tre calciatori per poi puntare fortissimo sul centrocampista della Dea.

Giuntoli scatenato in sede di mercato: vuole una grande Juve

Stando alle indiscrezioni che la redazione di juvenews.eu ha raccolto, sarebbero 3 i nomi su cui Motta avrebbe dato l’ok dalla cessione: Kostic, Milik e McKennie. Tre nomi che sono utili a fare cassa. E come. L’idea ora sarebbe quella di vendere questi tre giocatori per poi puntare tutto Koopmeiners, appunto. Ragione per cui le prossime saranno ore molto calde anche sotto questo punto di vista. In generale, comunque, nelle idee di Giuntoli ci sarebbe la volontà assoluta di tentare qualcosa di clamoroso per il prossimo anno <<<