Calciomercato Juve | Tifosi senza parole: “Motta ha deciso”

I tifosi della Juventus sarebbero ora senza parole: le ultime di calciomercato raccontano qualcosa di davvero incredibile

La Juventus sta lavorando senza sosta per capire dove mettere le mani in sede di calciomercato. Lo sanno tutti, lo hanno capito: Giuntoli vuole ribaltare la squadra praticamente in ogni ruolo ed è per questa ragione che ogni giorno ad ogni ora si sente parlare di questo o quel nome. E’ vero. Tutto vero. La Juventus sta mettendo le mani in pasta praticamente sotto ogni punto di vista del mercato. Ragione per cui da qui alle prossime settimane, di notizie ne sentirete uscire un bel po’. In questo senso possiamo sicuramente affermare che una delle notizie più pesanti, è uscita proprio in questi ultimi minuti.

Calciomercato, Juventus al lavoro

La Juve vuole rivoluzionare il proprio comparto offensivo. Dove c’è una certezza che si chiama Vlahovic ma anche tante esigenze. Il prossimo anno si vuole tornare a vincere e lo si vuole fare subito. Sia per lo scudetto – obiettivo numero uno – sia per la Champions League, dove si torna e dove si vuole arrivare fino in fondo. Ecco la ragione per cui Thiago Motta starebbe ragionando su diverse questioni. E una di queste, è legata proprio al discorso attaccante.

Secondo le ultime indiscrezioni che stanno circolando, Thiago Motta avrebbe dato l’ok – decidendo in prima persona sulla questione – ad affondare per Retegui. Il calciatore costa 40 milioni di euro e tra i tifosi Juventini ci si sta chiedendo se possa eventualmente essere, davvero, il profilo giusto. Zirkzee è una cosa, Retegui un’altra. Eppure, Thiago Motta sembra essere piuttosto convinto rispetto alla possibilità di portarlo a casa. E a Giuntoli – come detto – avrebbe dato il suo ok. Rimane perplessità all’interno dei tifosi: siamo sicuri che Retegui possa rappresentare la soluzione? Con i stessi soldi non si potrebbe andare a prendere un altro profilo? Insomma: la questione è abbastanza chiara: i tifosi vogliono di più. E sempre in chiave mercato, occhio: la Juve starebbe pensando di “rubare” un giocatore all’Inter <<<