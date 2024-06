Juve-Koopmeiners, cosa cambia dopo l’infortunio? Le ultime novità

La Juve continua a seguire Koopmeiners: cosa cambia dopo l'infortunio del centrocampista olandese? Le ultime novità

Douglas Luiz si prepara a diventare un giocatore della Juve ma i bianconeri non mollano Teun Koopmeiners. Se ci sarà la possibilità la Vecchia Signora acquisterà anche l’olandese. Un affare che sarà difficile da chiudere visto che l’Atalanta valuta 60 milioni di euro il giocatore. Ad aiutare la Juve ci ha pensato però un infortunio. Koopmeiners infatti si è infortunato e non parteciperà a Euro2024. Non potendosi mettere in mostra nell’Europeo, il costo del suo cartellino rimarrà lo stesso o addirittura potrebbe abbassarsi. Intanto il giocatore su Instagram ha scritto: “Quello che doveva essere un mese meraviglioso si è purtroppo trasformato in un incubo. È stato con grande delusione e tristezza che ho sentito i risultati dei test e delle ecografie. Purtroppo hanno scoperto che non c’è la possibilità di partecipare agli Europei del 2024. Giocare per la Nazionale Olandese, in un torneo finale e con questa grande squadra, sarebbe stato un grande onore. D’ora in poi, proprio come il resto dei tifosi degli Oranje, incoraggerò e sosterrò la squadra nel cammino verso un grande torneo!“.