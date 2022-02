Mercato Juve / Cherubini show: ora può strappare un giocatore a Marotta!

1 di 2

Mercato Juve, Cherubini soffia un giocatore a Marotta?

La Juve è finalmente tornata regina del mercato a gennaio e pare che non abbia nessuna intenzione di cedere il suo scettro e la sua corona in estate. Anzi, saranno le altre a dover rincorrere la Vecchia Signora, come è sempre stato e come è giusto che sia. Come in campo, così sul calciomercato.

Non deve sorprendere dunque che anche in vista dei prossimi mesi potrebbero andare in scena nuovi duelli di mercato tra la Juventus e le altre grandi rivali italiane. In particolare, nelle ultime sessioni di calciomercato, più volte si sono incrociate le strade di bianconeri e nerazzurri.

Un derby d'Italia fuori dal campo di gioco che potrebbe riproporsi ben presto per nuovi obiettivi di mercato in comune. Anzi, stando alle ultime notizie, la Juve sarebbe già pronta per l'appunto a mettere i bastoni tra le ruote a Beppe Marotta <<<