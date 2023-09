Calciomercato Juve | Doppio colpo da paura: “Svelato il nome di…” / News

La Juventus non passa contro il Sassuolo e le polemiche sull'operato di Massimiliano Allegri non si placano. In questo senso, le voci che stanno circolando parlano comunque di un approccio da parte della società, assolutamente soft. Nel senso che non sono stati alzati i toni in alcun modo all'interno dello spogliatoio e che Giuntoli , si sarebbe invece posto in mood da "psicologo" così da ascoltare tutti e capire le criticità del momento. Prendere 4 gol dal Sassuolo, sinceramente, non è accettabile.

Ok, il quarto gol non è un "gol del Sassuolo" ma è comunque provocato da un pressing e da una fame che la Juventus non ha mostrato in alcun modo. Ragione per cui sempre in questi giorni si ragionerà rispetto quello che potrebbe avvenire da qui in avanti con la società disposta ad ascoltare tutti ma anche volenterosa nel voler vedere dei risultati in campo. Fuori dal rettangolo verde, nel frattempo, si lavora anche per quel che concerne il calciomercato. Ve ne abbiamo provato a parlare in questi giorni. E le risposte che arrivano sono piuttosto interessanti. A quanto pare, infatti, Giuntoli starebbe pianificando qualcosa di molto grosso per gennaio e non solo <<<