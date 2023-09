Le probabili formazioni di Juve-Lecce: Allegri cambia le fasce

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Allegri e D'Aversa in vista del match di Serie A tra Juve e Lecce

Dopo la deludente sconfitta contro il Sassuolo la Juve si prepara a sfidare il Lecce , prossimo avversario in Serie A. Turno infrasettimanale vuol dire solo una cosa: turnover. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Nonostante i brutti errori Massimiliano Allegri punterà ancora su Szczesny , titolare nel suo 3-5-2 . In difesa spazio a Gatti, Bremer e Danilo , con Weah e Cambias o sulle fasce. A centrocampo spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot , mentre in attacco sono confermati Chiesa e Vlahovic .

4-3-3 per il Lecce di D'Aversa, che schiererà ancora titolare Falcone. In difesa pronti Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo, mentre a centrocampo ci saranno Rafia, Ramadani e Kaba. In attacco il tridente sarà composto da Almqvist, Kristovic e Strefezza.