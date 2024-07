Calciomercato Juve / Di Marzio lancia la bomba: “Giuntoli ha deciso”

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione su diverse questioni che riguardano la Juventus e ciò che potrebbe accadere sul mercato

Juventus con il motore del calciomercato acceso. Tutte le ultime indiscrezioni raccontano molto bene quello che pare essere un momento bollente per i bianconeri che con Giuntoli stanno mettendo a segno tutta una serie di colpi che dovranno essere utili alla causa, per tornare a vincere. Sin da subito. E per “vincere” non parliamo della Coppa Italia. Ma dello Scudetto. Ragione per cui, servirà avere a disposizione una rosa di primo livello. Capace di lottare sin da subito in campo e di adattarsi alle idee proposte da Thiago Motta. A proposito della Juventus, si è espresso l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il quale – dai microfoni di Sky Sport – ha fatto il punto della situazione su tutto.

Thuram alla Juve non basta: Giuntoli è ancora al lavoro

“Iniziamo col dire che dopo Douglas Luiz giù ufficiale e Di Gregorio, la Juventus ha chiuso anche per Thuram. E’ fatta. La società e il Nizza hanno limato gli ultimi dettagli. E dunque, è in arrivo un nuovo centrocampista in casa Juventus. Stiamo parlando di un ragazzo che nell’ultima Ligue One ha collezionato 35 presenze con la maglia del Nizza portandosi a casa pure 2 gol e 4 assist. Comunque, è un classe 2001. Detto questo, però, Giuntoli non molla Rabiot. Nonostante il suo contratto sia scaduto, infatti, la Juventus sta comunque lavorando per provare a prolungare il suo contratto“. Di Marzio, dunque, è sicuro. La Juventus non ha mollato Adrien. Che – secondo le nostre indiscrezioni – ha già rifiutato la prima proposta messa sul tavolo da parte della Juve. Vedremo se le prossime settimane saranno utili ad aumentare le possibilità di vedere Rabiot restare alla Juve. Ad oggi, Giuntoli, non lo molla. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: nei piani del club ci sarebbe qualcosa di davvero molto grosso <<<