Mercato Juve / Colpo di scena possibile: “Può saltare tutto”

Nuove indiscrezioni riguardanti il calciomercato della Juventus raccontano di come una trattativa sia particolarmente difficile

In casa Juventus il calciomercato è ancora vivo. C’è molto da fare e ne abbiamo parlato spesso. Il punto è capire quali siano le reali priorità di un club che è in ritardo su alcune entrate e su diverse uscite. Il nome principale di questa sessione di mercato è senza dubbio quello legato a Koopmeiners. Ci stiamo svenando per confermarlo ogni volta che possiamo: alla fine arriverà. La Juve s’è spinta fino alle richieste della Dea che in un modo o nell’altro (con una quantità più o meno alta di bonus) avrà i soldi che chiede, ossia 60 milioni di euro circa. Ecco la ragione per cui per certi versi, crediamo che la stessa Juve stia già ragionando su quello che c’è da fare rispetto ad altri nomi su cui però potrebbero esserci dei colpi di scena che sarà bene scongiurare.

Koopmeiners arriverà alla Juventus ma un altro nome può saltare

Il riferimento che stiamo facendo è senza dubbio a Nico Gonzalez. Un giocatore che la Juve vuole e che intende trasferirsi a Torino. Ma la Viola non molla rispetto a quella che sarebbe la richiesta di 40 milioni di euro per cedere il cartellino di un calciatore che a Thiago Motta piace tantissimo e che già la scorsa stagione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare grandi cose. Su questo nome, in queste ore, è arrivato un aggiornamento molto pesante.

Il giornalista Massimo Pavan su Tuttojuve.com ha parlato molto chiaramente di come tutto, potrebbe anche saltare: la Juventus si sarebbe spinta fino al massimo dei suoi limiti offrendo 5 milioni di euro per il prestito e mettendone sul piatto 28 per il riscatto. Dunque, saremmo intorno ai 33 milioni di euro complessivi. Se la Fiorentina non dovesse smuoversi dalla richiesta di 40 milioni, l’affare potrebbe saltare senza troppi problemi. Ragione per cui converrà tenere le antenne dritte nelle prossime ore. E intanto, parlando di calciomercato della Juve, poco fa è uscita una notizia molto molto grossa! <<<