Ultim’ora di mercato: la Juve pensa ad un colpaccio a gennaio dal Psg

La debacle di Napoli ha dimostrato che il gioco sparagnino della Juventus non sempre riesce a portare a risultati soddisfacenti. La squadra di Spalletti ha letteralmente annientato quella di Allegri ed è apparso preoccupante come le idee offensive fossero legate al solo Di Maria. Ovviamente la stagione è ancora lunga e c'è tempo per raddrizzarla, ma servirà una sterzata importante sia negli scontri diretti in campionato che nelle coppe nazionali e internazionali, diventate ora obiettivi primari della Vecchia Signora. Il tecnico toscano si aspetta almeno un paio di regali sul mercato di gennaio, che potrebbero arrivare negli ultimi 10 giorni della sessione. L'ultima idea porterebbe ad un nuovo colpo dal Psg. Come Paredes, è un giocatore che conosce molto bene la nostra Serie A<<<