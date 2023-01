Juve, inchiesta Prisma. Cherubini: “Mi sono lamentato più volte con Paratici”

Nell'edizione odierna il Corriere della Sera ha pubblicato nuove dichiarazioni del direttore sportivo bianconero Cherubini:"Io più volte mi sono lamentato con Fabio (Paratici, ndr) che il valore che stavamo dando a quei giocatori non erano congrui. Le nostre strategie sono sempre all’interno dell’area sportiva. Agnelli, Nedved e il CdA vedevano le plusvalenze quando venivano realizzate, ma non c’è mai stata un’indicazione in tal senso. Per quanto è a mia conoscenza, non so se si sia confrontato con Agnelli: il presidente lascia autonomia alle persone che lavorano nell’area sportiva. L’ho sperimentato io stesso in questo periodo, dopo l’avvicendamento che c’è stato con Paratici".