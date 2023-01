Juve, Di Maria: “Grazie per l’affetto, ora sono a casa e sto bene”

Per portare a casa la vittoria Allegri si affiderà ai suoi uomini migliori e in particolare a Di Maria che contro l'Udinese è sembrato in ottima forma. "Ha giocato 60-70 minuti a buoni livelli, quindi è normale che poi sia uscito. Veniva da quindici giorni di fermo, poi si era fermato con la Cremonese. Direi che ha fatto una buona partita e sono contento", ha detto l'allenatore bianconero. Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 6,5: "Come le luci dell’albero di Natale. S’illumina a intermittenza. Ma quando lo fa le sue giocate sono deliziose. Come quell’imbucata per Kean. Se ritorna in forma Mundial…".