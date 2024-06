Juve, bloccato Greenwood: lo United vuole 50 milioni

La Juve ha trovato l'accordo con Greenwood ma ora servirà convincere il Manchester United: gli inglesi lo valutano 50 milioni di euro

Sarà un’estate di rivoluzione in casa Juve, che da un lato si prepara a chiudere per Douglas Luiz e dall’altro ha già bloccato Mason Greenwood. L’esterno inglese è il preferito da Thiago Motta per la fascia e per questo la dirigenza ha deciso di bloccarlo. Giuntoli ha già trovato un accordo con il giocatore ma ora servirà trattare con il Manchester United. I Red Devils valutano il classe 2001 ben 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora. I bianconeri vorrebbero arrivare a 30 milioni più il cartellino di un giocatore ma prima sarà necessario vendere uno tra Chiesa e Soulè, entrambi nel mirino della Roma.