Calciomercato Juventus \ Allegri si fa sentire: vuole questi due calciatori

Le sei vittorie consecutive in campionato prima della sosta giustificano le ambizioni scudetto della Juventus, che dopo un avvio disastroso (soprattutto in Europa) è riuscita a ritrovare una certa compattezza difensiva. A testimonianza di questo, i bianconeri possono vantare la miglior difesa della Serie A con appena 7 reti subite in 15 incontri. La società piemontese vuole fornire ad Allegri tutte le armi possibili per riuscire nell'impresa. Lo stesso tecnico toscano avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza due rinforzi. Sono spuntati anche i nomi dei calciatori richiesti da Max<<<