Juve, colpo ad effetto di Cherubini: scelto il big per gennaio / Mercato

Poco più di 10 giorni e il calciomercato invernale aprirà ufficialmente i battenti. Nonostante i tanti problemi extra campo che stanno tormentano la Juventus, al momento la Vecchia Signora è fra le società italiane più attive. Cherubini sta lavorando con il suo staff per regalare ad Allegri rinforzi di valore già nella finestra di gennaio. A meno di cessioni particolarmente remunerative, non si compiranno grandi investimenti nella prossima campagna acquisti, ma ciò non toglie che possano arrivare grandissimi calciatori. Come? Sfruttando determinate occasioni che sembrano fioccare proprio in questi giorni.In particolare la Juventus potrebbe assicurarsi un campione sulla cresta dell'onda da diversi anni<<<