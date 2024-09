Calciomercato Juventus | Halaand bianconero: annuncio clamoroso

La Juventus resta sempre vigile in sede di calciomercato ed è proprio su questo argomento che arrivano novità pesanti

La Juventus ha giocato in Champions League una partita destinata a restare nella storia non per il risultato ma per quanto s’è visto in campo. Ad esempio, per la rete di Yildiz che è diventato – con il dieci sulle spalle – il calciatore più giovane a segnare un gol in Champions con la maglia della Juventus addosso. Ma la Champions regala anche altre emozioni, spunti e retroscena. E tra questi, ce n’è uno che è uscito fuori in queste ore che sta facendo parlare in maniera davvero importante.

Halaand alla Juventus, il retroscena che ha dell’incredibile

Halaand ha giocato ieri contro l’Inter, vestendo la maglia del Manchester City. Ma la notizia più clamorosa riguarda l’annuncio fatto in diretta da Beppe Marotta che ha raccontato qualcosa di incredibile: “Se sono stato vicino a prendere Haaland durante la mia esperienza alla Juve? Quando giocava ancora in Norvegia ci era stato suggerito. Venne addirittura da 15enne a vedere un Juve Inter, ma alcune difficoltà burocratiche non ci consentirono di chiudere quest’operazione“. Inutile dire cosa avrebbe significato un colpo del genere. Non è andata, ma la Juventus s’è comunque sempre riempita di grandissimi campioni. Sarà per la prossima. Nel frattempo però, poco fa è arrivata un’altra clamorosa indiscrezione. Thiago Motta spiazza tutti: “Decisione clamorosa!” <<<