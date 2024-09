News Juve – Motta spiazza tutti contro il Napoli: “Decisione clamorosa!”

In vista di Juventus-Napoli Thiago Motta potrebbe spiazzare tutti con una decisione imprevista: ecco l'ultima notizia a sorpresa

Grande appuntamento sabato prossimo all’Allianz Stadium, dove andrà in scena il big match Juventus-Napoli, una partita che metterà di fronte anche Thiago Motta e l’ex Antonio Conte. Gara dai tantissimi contenuti e spunti, ma alla fine – come al solito – conteranno solamente i tre punti in palio. E, stando alle ultime news proprio in vista del Napoli, Motta potrebbe nuovamente stupire e prendere una decisione a sorpresa per la sua Juve.

Juve-Napoli, le ultime news: la clamorosa suggestione di Thiago Motta

Dopo le tante innovazioni sperimentate nelle prime partite, il tecnico bianconero potrebbe riproporre una grande sorpresa di formazione. Lo riporta Tuttosport, secondo cui l'ultima pazza idea di Motta potrebbe essere l'inserimento dal primo minuto di Vasilije Adzic, trequartista di 18 anni elogiato di recente dallo stesso allenatore juventino. Thiago Motta, ormai lo sappiamo, non si fa problemi a lanciare giovani e potrebbe riprovarci anche contro il Napoli con Adzic, anche per far rifiatare qualcuno là davanti. Sarebbe una decisione clamorosa in una partita così importante e delicata come quella contro il Napoli, ma il tecnico della Juventus potrebbe cercare di stupire ancora.