Mercato Juve / Giuntoli vicinissimo al prossimo colpo! E Chiesa…

La dirigenza della Juventus sta lavorando per capire come muoversi in sede di calciomercato: da Chiesa ai colpi in entrata

Calciomercato, la Juventus si muove su più fronti. Lo abbiamo ripetuto tante volte e tutte le indiscrezioni lasciano pensare che molte cose interessanti succederanno in casa bianconera da qui al termine della sessione estiva di affari. In questo senso possiamo dire senza nessun genere di cautela che qualcosa di importante si sta già muovendo. Ad esempio, sul fronte legato a Chiesa. I colpi di scena, potrebbero essere diversi.

Calciomercato, Juventus al lavoro su Chiesa e non solo

In queste ore si sta facendo largo l’ipotesi di uno scambio con l’Inter, con Frattesi. Juvenews.eu è in grado di svelarvi in esclusiva che l’affare non si farà. Marotta non vuole perdere il controllo dell’ex Sassuolo e per questo, questa ipotesi, va spenta immediatemente. Diversa è invece la situazione che porterebbe ad un possibile scambio con la Roma. El Sharaawy piace molto e l’idea di uno scambio (con conguaglio economico a favore della Juventus) potrebbe prendere seriamente piede. Il punto però è che Federico vorrebbe trasferirsi in una squadra che giochi la Champions e ovviamente, questo, complica le cose. Ci sarà da attendere ma alla fine si arriverà ad una soluzione. La Juve, non lo perderà a zero. Detto questo, Giuntoli sarebbe ora ad un passo dal prossimo colpo.

Secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore – infatti – il Nizza si sarebbe oramai arreso all’idea di perdere Todibo. Al netto delle cose che qualcuno va in giro scrivendo qui e là, alla fine, il colpo arriverà. Tutte le nostre notizie – che abbiamo raccolto anche nella notte – ci dicono che il colpo andrà in porto. Una buona notizia per Thiago Motta che non vede l’ora di vedere all’opera la sua rosa sempre in maniera più completa. A questo proposito, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe in mente anche qualcos’altro di clamoroso <<<