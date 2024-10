Mercato Juve | Vlahovic, annuncio clamoroso in diretta tv / News

La Juventus sta lavorando sul presente e sul prossimo futuro con Vlahovic al centro dei discorsi legati al calciomercato dei bianconeri

Quale futuro per Dusan Vlahovic? Le voci che circolano in queste ultime ore vanno tutte in una direzione molto chiara che ci dice che qualcosa, accadrà. Niente di scontato per ora, né in un senso né nell’altro. Ma qualche dettaglio – importante – è stato svelato in diretta tv, su Telelombardia. Dettagli pesanti che se confermati potrebbero fare la differenza.

Calciomercato, la Juventus deve risolvere la situazione legata a Vlahovic

Secondo quanto viene rivelato, infatti, la Juventus avrebbe proposto un rinnovo fino al 2028 o al 2029, con uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione. Così da spalmare quello attuale che invece, vale 12 milioni di euro l’anno. Ebbene, di fronte a questa proposta, Vlahovic avrebbe rifiutato l’idea. E si sarebbe detto non disponibile a scendere sotto i 10 milioni di euro l’anno. Una somma che comunque per la Juventus sarebbe pesante. E che al momento, spingerebbe il club bianconero a cedere Dusan a fine stagione, non volendolo ovviamenten perdere a zero nel 2026. La situazione, resta delicata e complicata. In tutto ciò, sempre la Juventus avrebbe mosso dei passi importanti per un’altra grossa trattativa di calciomercato <<<