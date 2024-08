Ex Juve, De Ligt saluta il Bayern: cessione a un passo

Matthijs De Ligt è molto vicino all'addio al Bayern: il club baverese sarebbe pronto alla super cessione del difensore centrale ex Juventus

Tre stagioni, dal 2019 al 2022, alla Juventus, due al Bayer Monaco. Ora, per Matthij De Ligt pare tempo di una nuova importante esperienza. Importante quanto l’offerta ricevuta dal club bavarese per lui dal Manchester United che, con grandi ambizioni di rilancio, continuerebbe a investire sul calciomercato.

Affare De Ligt: il Bayern Monaco incassa 50 milioni

Secondo quanto riporta Sky Sport Uk, il Bayern Monaco cederà al Manchester United il calciatore De Ligt all’interno di un maxi affare che includerà anche Noussair Mazraoui. In totale, la società tedesca riceverà un compenso complessivo attorno ai 50 milioni di euro. Più precisamente, la doppia uscita varrà 45 milioni più 5 di bonus. La Juventus non incasserà alcun compenso dal trasferimento, non essendoci clausole nell’accordo con i bavaresi su un eventuale successive cessione del giocatore.