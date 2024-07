Chiellini su De Ligt: “Non so cosa gli stia succedendo”

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua su De Ligt, anche lui ex difensore della Vecchia Signora.

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri e su De Ligt. Ecco le sue parole: “No, non mi sarei mai aspettato che non fosse titolare in questa squadra e neanche nel Bayern Monaco. Però, se più allenatori fanno queste scelte, vuol dire che qualche problemino nel percorso di crescita ce l’ha. Quello che ho visto io è un giocatore che non può stare in panchina in queste squadre. L’ho sentito per messaggi ogni tanto, non spesso, però non so cosa stia succedendo quotidianamente. Noi commentiamo le scelte degli allenatori, loro li vedono tutti i giorni”.