Ex Juve, Alcaraz può tornare in Italia in questo calciomercato

Carlos Alcaraz potrebbe tornare a giocare in Italia dopo l'esperienza alla Juventus: l'argentino sarebbe finito del mirino di un club di A

Giunto negli ultimissimi giorni di calciomercato invernale alla Juventus, Carlos Alcaraz è arrivato in prestito con diritto di riscatto accolto da grande curiosità. La stessa è rimasta però pressoché intatta, accompagnata forse da un pizzico di delusione, al termine dei sei mesi piuttosto anonimi in bianconero. Eppure, per l’argentino le porte della Serie A potrebbero nuovamente riaprirsi.

Alcaraz nel mirino della Lazio

Infatti, la Lazio, molto attiva in questa sessione di calciomercato, continuerebbe il suo processo di rinnovamento. Vicina alla chiusura per Boulaye Dia dalla Salernitana, il prossimo obiettivo potrebbe essere proprio l’ex centrocampista della Juventus. Negli schemi di mister Baroni, Alcaraz potrebbe giocarsi il posto con un altro nuovo arrivo, Gaetano Castrovilli, giunto in biancoceleste dopo lo svincolo dalla Fiorentina. Quest’ultimo, dopo i vari importanti infortuni degli ultimi anni, non darebbe piena tranquillità sotto questo lato, a differenza dell’argentino, fisicamente integro.