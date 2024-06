Ex Juve, il Tottenham bussa al Southampton per Alcaraz

Terminata l'avventura in prestito alla Juventus, Carlos Alcaraz ritornerà al Southampton: sul centrocampista si sarebbe mosso il Tottenham

L’acquisto degli ultimissimi giorni di calciomercato invernale della Juventus, saluterà presto per tornare al Southampton, club detentore del cartellino. Le voci su una sua possibile riconferma, magari in prestito, si sarebbero via via spente con il passare del tempo. In campo con i bianconeri, il centrocampista non si è messo particolarmente in luce e i piani del futuro della Juve non prevedrebbero di richiederlo nuovamente.

Il Tottenham fa sul serio per Alcaraz

Eppure, le richieste di calciomercato per il quasi ormai ex Juventus non mancherebbero. Secondo The Sun, il Tottenham sarebbe interessato all’acquisizione del suo cartellino e intenderebbe intavolare una trattativa. L’idea degli Spurs sarebbe quella di trovare un intesa economica aggiungendo come contropartita tecnica il difensore Joe Rondon, reduce dal prestito al Leeds e valutato 10 milioni di sterline.