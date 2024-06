Di Marzio loda la Juve: “Douglas Luiz capolavoro tecnico ed economico”

Gianluca Di Marzio ha elogiato la Juve per l'affare Douglas Luiz: i bianconeri sono sempre più vicini. Le sue parole

Per anni la Juve è andata alla ricerca di un centrocampista di qualità e potrebbe finalmente averlo trovato. Sembra infatti a un passo la chiusura per Douglas Luiz, talentuoso tuttocampista dell’Aston Villa. I bianconeri hanno sfruttato un’opportunità di mercato irrinunciabile, andando a trovare subito l’accordo con il club inglese. L’Aston Villa, infatti, ha la necessità di vendere entro il 30 giugno per rispettare i paletti del fair play finanziario e per questo la Juve si è subito fiondata sul brasiliano. Dagli studi di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha commentato: “Douglas Luiz arriva alla Juve, l’operazione è vicinissima alla conclusione per18-20 milioni più McKennie e Iling-Junior, un capolavoro tecnico ed economico. Era troppo grossa l’occasione per prenderlo a queste condizioni, è un giocatore di livello mondiale”.