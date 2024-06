Della Valle: “Rabiot? La Juve inizia a guardarsi intorno”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione di Rabiot.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “La Juventus ha parecchio da fare visto che non ci sono certezze su Adrien Rabiot. Lui stesso ha detto che voleva decidere prima dell’Europeo, evidentemente ha cambiato idea, tentenna e aspetta. Questo diminuisce la fiducia e l’ottimismo che ci sono sempre stati nella Juventus, in questo momento, i bianconeri iniziano a pensare che ci sia qualcosa che non va, che stia aspettando o una mega offerta o che comunque non sia assolutamente convinto.

La Juventus lo aspetta perché ha fatto la sua offerta e attende una risposta, ma comincia anche a guardarsi intorno con una certa insistenza, perché ha necessità di trovare comunque ed eventualmente, un sostituto. Perciò i nomi che sono stati sondati, in queste ultime ore, che poi in realtà sono già usciti non c’è niente di clamorosamente nuovo, sono quelli di Thuram e Fofana due profili che piacciono, due profili che potrebbero diventare interessanti nel caso in cui Rabiot dovesse dire no alla Juventus”.