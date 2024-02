Della Valle: “La Juventus ha perso solidità in difesa…”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TV Play: "Salvo solo il risultato, la partita non è stata delle migliori e sicuramente Allegri dovrà riflettere sulla tenuta difensiva della squadra, dato che ha subito 7 gol in 5 partite e forse anche per questo motivo l'allenatore non si arrischia a schierare un tridente che forse sbilancerebbe ulteriormente la squadra.