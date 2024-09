Corvino su Hasa: “Non voleva rinnovare con la Juve…”

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha detto la sua sui giallorossi, parlando anche del trasferimento di Luis Hasa.

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha detto la sua sul trasferimento di Hasa, che dalla Juve Next Gen è passato ai giallorossi nelle ultime ore di mercato. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Era in scadenza 2025 e non voleva rinnovare con la Juve. Conosco bene Fali Ramadani, così siamo andati dalla Juve: lo prendiamo gratis e vi lasciamo grossa % su rivendita. Richiesta accolta. L’unico ruolo che non può fare in attacco è centravanti. Può fare l’esterno, il trequartista, pure l’interno offensivo”. Il trequartista italiano, un po’ in sordina, ha lasciato la Juventus, passando ai pugliesi, dove avrà sicuramente più possibilità di giocare.